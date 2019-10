Matt Damon resultó ser un buen tirador de arco

El actor estadounidense Matt Damon está aprendiendo el tiro con arco a caballo en Hungría, una habilidad que necesita para su papel en la película The Great Wall (La gran muralla), informó el martes el portal húngaro "mixonline".



Damon, de 45 años, practicó el martes en Budapest con su instructor, Lajos Kassai, el tiro a pié, aparentemente con tal talento que pudo pocas horas después aprender a hacerlo a caballo.



Kassai, quien afirmó que Damon tiene facilidad para aprender "los trucos del deporte", publicó una foto del actor junto a él en su página de la red social Facebook.



The Great Wall, filme dirigido por Zhang Yimou (realizador de películas como Ni uno menos o La maldición de la flor dorada) narra la historia de la construcción de la Gran Muralla China en el siglo XV.



El protagonista de películas como El indomable Will Hunting, la trilogía Bourne y Elysium encarna en el largometraje el papel de un arquero a caballo.



Se espera que las instrucciones de Damon con el arco continúen, aunque no en Hungría.



Kassai, un maestro de tiro de arco conocido internacionalmente, batió varios récords mundiales Guiness, como el de practicar ese deporte un día entero.