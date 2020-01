Juez manda a la cárcel a ex gobernador beniano Ernesto Suárez

El vicepresidente del partido Movimiento Demócrata Social y exgobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, fue enviando ayer con detención preventiva a la cárcel de Mocovi, en Trinidad, acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La exautoridad enfrenta otros 30 procesos.



El caso se inició en 2016, con una denuncia presentada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que no encontró respaldo a los movimientos económicos de $us 60.000 y Bs 203.000 en las cuentas bancarias de Suárez y de su esposa, Naneth Aponte. La pareja fue acusada por los delitos de corrupción en la función pública.

La UIF investigó el movimiento económico del exgobernador entre 1999 y 2009. La señora Aponte fue excluida del caso porque no había elementos suficientes contra ella, informó el abogado defensor de Suárez, Luis Fernando Galindo.



El jurista relató que durante la audiencia, que se desarrolló ayer en Trinidad, el juez Primero de Instrucción Cautelar, José Pedro Carvalho, determinó la detención preventiva de Suárez por considerar inválidas la personería jurídica de la junta vecinal y las copias de las actas que presentó la presidenta de la junta de vecinos del barrio Chaparral; tampoco aceptó el registro domiciliario que entregó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), por lo que el juez consideró las posibilidades de que Suárez salga del país, tal como lo hizo en 2014 cuando viajó a Chile para acompañar a su madre por un problema de salud.

Galindo recordó que su cliente se ausentó al país hace tres años con el permiso de los jueces, ya que está con arraigo por otro proceso.



Tras la decisión judicial, Suárez fue trasladado por efectivos policiales desde el juzgado a las celdas de la Felcc y, cinco minutos más tarde, fue encerrado en una celda del penal de Mocoví.



La defensa de Suárez apeló la decisión y se espera que el juez fije nueva audiencia para definir si acepta o rechaza la petición de cesación de detención preventiva. Al margen de ese proceso, el 5 de abril Suárez debe comparecer ante el juez en el juicio oral por el caso de la construcción de un camino vecinal.

Los opositores

La detención de Ernesto se produjo el mismo día en que el también exgobernador y su otrora sucesor, Carmelo Lens, estaba a la espera de una resolución judicial que establezca las medidas sustitutivas a la detención que enfrenta por el caso de la construcción de un aeropuerto en Riberalta. Además, hace siete días que el juzgado Sexto de Sentencia de La Paz dictó 15 años de prisión contra el ex prefecto pandino Leopoldo Fernández por el caso Porvenir.



Tras conocerse la detención de Suárez, el gobernador cruceño y líder de los demócratas, Rubén Costas, calificó el fallo como una revancha política del MAS contra los opositores. Anunció una reunión de emergencia para analizar posibles demandas en los tribunales internacionales en defensa de los opositores y adelantó que el domingo visitará a Suárez en el penal.



Los senadores por Unidad Demócrata Yerko Núñez, de Beni, y Óscar Ortiz, de Santa Cruz, también se pronunciaron sobre el caso, por separado. Núñez calificó la decisión judicial como un "fallo político", ya que, según él, en Bolivia la justicia está sometida al poder político y tiene el único propósito de perseguir a quienes piensan diferente al régimen del MAS, mientras que Ortiz calificó de abuso y de arbitraria la decisión del juez Carva-lho, ya que el vicepresidente de los Demócratas ya fue procesado por ese mismo caso.



“Es una medida política porque los argumentos del juez no responden a la realidad. El Gobierno persigue a los que siguen en la oposición y representando una amenaza electoral. El MAS ha decidido salir a inhabilitar, con juicios manipulados y abusivos, a los que se presentan como una alternativa”, afirmó Ortiz.

Los legisladores opositores Jeanine Áñez, Tomás Monasterio y Rodrigo Guzmán se manifestaron a través de las redes sociales en contra de la decisión del juez Carvalho y calificaron como una decisión política. “Mi incondicional apoyo con nuestro líder @DemocratasBo @Ernesto_SuarezS hace instantes detenido preventivamente en el penal de Mocoví", escribió Monasterio en la misma red social.

Los masistas opinan



Por su lado, el gobernador beniano, Álex Ferrier, dijo que son temas “eminentemente judiciales” por los que evitó opinar sobre el encarcelamiento de Ernesto Suárez.



Eliseo Flores, senador de Beni por el MAS, afirmó que el exgobernador tiene la oportunidad de demostrar el origen de sus ingresos durante el proceso judicial. “El que nada tiene, nada teme”, afirmó el parlamentario oficialista

Hay tres ex prefectos opositores detenidos

Ernesto Suárez se convirtió en el tercer prefecto que perteneció al Consejo Nacional Democrático (Conalde) en ser enviado a la cárcel. Anteriormente fueron ‘encerrados’ la ex primera autoridad de Pando Leopoldo Fernández y la exprefecta de Chuquisaca Savina Cuéllar.

Además, los exprefectos Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Mario Cossío (Tarija) y José Luis Paredes (La Paz) se encuentran fuera del país.



En criterio del exdiputado y exministro Guido Áñez, las detenciones contra los opositores continuarán porque esa es la esencia de “todo proyecto totalitario”. Áñez escribió en su cuenta de Facebook que cuando los oficialistas pronuncian Patria o muerte resumen sus intenciones de “eternizarse en el poder”.

En respuesta, el viceministro Hugo Siles dijo que es muy liviano y fácil acusar al Gobierno de persecución, cuando detrás de cada proceso existen documentos respaldatorios. Rechazó el término ‘totalitario’ porque el presidente Morales cuenta con un amplio respaldo popular. “Ese término está en contradicción con la realidad del país”.