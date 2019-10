¿Por qué los avicultores piden no pagar el doble aguinaldo?

Rodolfo Tonelli, presidente de la Asociación de Avicultores en Santa Cruz (ADA), ratificó este viernes la posición del sector en pedir al presidente Evo Morales en excluirlos de la obligación del doble aguinaldo para esta gestión.



El representante de los productores de pollos señala por qué se ven imposibilitados en pagar el beneficio a los trabajadores que dependen de esta actividad.



1.- “Hasta el 31 de agosto el sector avícola nacional, los productores parrilleros han reportado una pérdida de 23 millones de dólares, y los productores de huevo registraron una disminución en sus ingresos de 12 millones”, dijo Tonelli.



2.- “El sector avícola cuenta con más de 60.000 trabajadores que viven de esta actividad, esto nos significa a nosotros un gasto extraordinario que no estamos en condiciones de cubrirlo, por eso pedimos al Gobierno que nos excluya de esta obligación”, indicó el titular de los productores avicultores cruceños.



3.- “El sector no tiene las garantías sólidas que el sistema financiero exige para poder tomar créditos que nos permitan contar con recursos y nos permitan cancelar esta obligación, que aún no está aprobada pero no dudamos que así sea”, acotó.



El Decreto Supremo 1802 obliga el pago de este beneficio siempre y cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sea del 4,5%.