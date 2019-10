Padre de menor que chocó pide disculpas a la familia de las víctimas

El padre de L.A., menor acusado de ser el autor del accidente tránsito en el que murieron dos adultos y un niño el pasado sábado en la avenida Cristo Redentor, pidió disculpas a nombre de su hijo y dijo que siente mucho el dolor que se causó a la familia que sufrió las pérdidas.



"Mis disculpas profundas. Yo quisiera conversar con la familia directamente, me encantaría manifestarles todo el dolor que yo siento y siento por ellos", dijo el padre del menor en la puerta de la clínica de salud en la que se recupera su hijo.

?Explicó que aquel fatídico día, L.A., había sacado su movilidad sin permiso y que "alguna vez" le dejaba conducir sin supervisión de un adulto, ya que su hijo no contaba con licencia de conducir.



"Yo no di permiso, honestamente no le di permiso. Él no tenía licencia porque no manejaba constantemente", afirmó.



El abogado Santiago Flores, que representa al menor acusado, explicó que los resultados toxicológicos confirmaron que no existe alcohol ni ninguna sustancia ilegal en las pruebas tomadas tras el accidente, y lamentó que se estén sacando conclusiones antes de que se conozcan los resultados de la investigación oficial.



"Todavía falta un informe técnico final con una reconstrucción de los hechos. Estamos requiriendo las imágenes de una entidad bancaria que nos pueda permitir ver con mayor claridad el flujo de autos, la velocidad y todos los elementos", dijo Flores a la red Uno.



El abogado informó que ya se iniciaron los contactos con los familiares de las víctimas y que correrán con los gastos del otro herido de este accidente.