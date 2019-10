Legislador denuncia que Doria Medina lo amenaza

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, denunció que el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, lo "amedrenta" por mensajes de celular, debido a las últimas denuncias que presentó contra la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón.



Uno de los supuestos mensajes de texto que le escribió el político opositor señala: “Jimena estuvo a punto de denunciarte por acoso político junto a todas las organizaciones de mujeres, le pedí que no lo haga, que hablara contigo, pero si sigues en esa pelea seguramente se defenderá y no me meteré”.



Conoce más: Opositor es agredido por vecino en El Alto



Quispe mostró otro texto que dice: "Acordamos que no sigas en la pelea interna, pero parece que no tienes palabra", hecho que consideró una forma de intimidación o amenaza porque "lo quieren acallar", según informa radio Erbol.



En respuesta a estas quejas, la jefa de bancada de UD en Diputados, Jimena Costa, afirmó que "habrá que preocuparse un poquito por la salud de mi compañero, parece que está viendo alucinaciones, porque la verdad es que no tengo idea de qué denuncias se está hablando”.



También puedes leer: Pugnas en UD tras casos de corrupción



Si bien, Doria Medina no se pronunció al respecto, desde hace varias semanas las fricciones dentro del partido político son más evidentes, tras la suspensión del también legislador de UD, Amílcar Barral, por una denuncia de Costas.



Texto que presentó Quispe:,