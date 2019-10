¿Cómo funciona la puerta de la cabina de un Airbus?

El decano del Colegio de Pilotos (COPAC), Luis Lacasa, y el profesor de Investigación de Accidentes Aéreos en la escuela de pilotos Adventia, Raúl Vicente, que, no obstante, no quisieron entrar en las hipótesis sobre el accidente del Airbus de Germmanwings que se estrelló el martes en los Alpes con 150 personas a bordo.



El "New York Times" informó anoche, citando fuentes militares que han escuchado el audio de la primera caja negra encontrada, que uno de los pilotos del avión que se estrelló el martes en Francia salió de la cabina y no pudo volver a entrar.



Tanto Lacasa como Vicente abordaron esta información como una "hipótesis producto de una filtración", y remitieron cualquier conclusión a las investigaciones oficiales.



Vicente indicó que es factible que uno de los tripulantes pudiera estar fuera de la cabina "por necesidades fisiológicas", dado que cuando el vuelo se encuentra en fase de crucero sí pueden abandonarla.



Para este experto en seguridad aérea, el regreso del tripulante a la cabina es posible por dos medios: bien porque el piloto que está en su interior lo permite o bien por sí mismo, al activar un código de seguridad.



Por su parte, el decano de COPAC apuntó que este sistema de acceso se revisa antes de cada vuelo, como parte del protocolo de seguridad, tanto su funcionamiento como la composición de la clave.



Este sistema de acceso desde el exterior de cabina posee dos códigos. Uno es el estándar, para hacer alguna consulta y que activa un pitido intermitente, y otro es el de emergencia, que provoca dentro de la cabina un zumbido "muy fuerte y evidente".



Este último sistema de acceso, según aseguró Luis Lacasa, "te hace reaccionar, y se activa cuando alguien está intentando entrar de forma urgente". El piloto, en ese caso, dispone de 20 segundos para bloquear la puerta y anular el acceso si comprueba por la cámara alguna situación de riesgo, ha señalado Lacasa.



Estos sistemas de entrada a cabina y el consiguiente bloqueo desde el interior están diseñados "para evitar que se pueda acceder bajo amenazas", concluyó Luis Lacasa.



,