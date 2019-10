Trabajadores de Datacom denuncian 'explotación'

Varios trabajadores de la empresa nacional "DATACOM" que se encuentran en huelga de brazos caídos por 24 horas, denunciaron explotación laboral de parte de su gerencia. Protagonizaron un protesta en puertas de "Entel".



Cinthya Venegas, dirigente de los obreros movilizados, señaló que sus sueldos llegan a 1.700 bolivianos de los cuales solamente obtienen aproximadamente 1.450 de líquido pagable; menos de lo establecido en el salario mínimo, que desde el 1 de mayo llega a 1.805 bolivianos.



Conoce más: Entel invirtió 900 millones de dólares desde 2008



La gerencia de la empresa que trabaja para Entel, les habría anunciado que este año solo les pagarán el 20% de sus primas, medida que es rechazada por los trabajadores, razón por la cual se declararon en alerta e iniciaron medidas de presión.



Además, el sector denuncia sobrecarga de trabajo porque no hay el personal suficiente para recibir llamadas. "Basta de vulneración a nuestros derechos. No a la esclavitud. Sin nosotros no hay Entel", se escuchó en los estribillos de los mas de 100 trabajadores.



Lee también: Exgerente de la estatal Entel, enviado a la cárcel



Los servicios de Call Cenrer, atención al cliente, Odeco y calidad de las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz se encuentran paralizados por la huelga de brazos caídos que tienen los más de 1000 trabajadores.