Lens asegura que seguirá buscando su libertad

El exgobernador de Beni Carmelo Lens dijo que continuará buscando obtener su libertad y ratificó que el juicio que enfrenta es un proceso político. La declaración la realizó tras el fallo del juez cautelar Jesús Martínez, que determinó su detención preventiva en la cárcel de Mocoví por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otros cargos.



“Este es un manejo vergonzoso de la justicia, yo creo que al país en su conjunto ya no le queda la menor duda que este es un juicio político. Quieren acallar a Carmelo Lens, quieren que no esté en libertad dentro de este proceso de referendo, voy a seguir insistiendo en mi libertad porque la justicia no puede quedar así”, indicó Lens, en un contacto con la prensa.



El exgobernador criticó que el actor principal del hecho que se juzga haya sido beneficiado con una medida sustitutiva a la detención preventiva. “Es la incongruencia más grande, el fallo ha sido avalado por el Ministerio Público y por los abogados de la Gobernación de Beni”, añadió.



¿Por qué investigan a Lens?



Supuestamente Lens tuvo vínculos con el exsubgobernador de la provincia Cercado Luis Enrique Monasterio, que es investigado por presunta corrupción, al no haber ejecutado proyectos productivos, pese a que se realizaron desembolsos de dinero público.