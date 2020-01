Reymi dice que los niveles medios 'no tienen perdón'

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, considera que los funcionarios de nivel medio que cometen faltas que dañan la imagen del Gobierno, "no tienen perdón", como en los casos LaMia y Epsas. Explicó que la oposición se vale de la crisis del agua y de la caída del avión de LaMia para tratar de desprestigiar al presidente Evo Morales."Tratan de aprovechar errores, improvisaciones de funcionarios de nivel medio, que claro, no tienen perdón, pero de ahí a tratar de vincularlo al presidente, eso no tiene sustento", señaló la autoridad en entrevista con la radio estatal.Explicó que "el presidente no autoriza líneas aérea, no traza plan de ruta y si él no hiciera nada después de esto, claro, pero personalmente esta viendo, como en el caso de Epsas y ha instruido (sobre la tragedia de LaMia) que se coordine con autoridades de Brasil".El titular observó que existe interés de opositores de afectar el trabajo que realiza Morales y garantizó que "tenemos un buen nivel de seguridad, entonces, querer echar la culpa a toda la estructura estatal este accidente, es erróneo".La máxima autoridad del país sostuvo que "los compañeros dirigentes, el pueblo dice ‘algunas autoridades no acompañan al presidente’ y tienen razón, doy (la) razón”, a tiempo de afirmar que "no sabía" que la empresa LaMia operaba con certificaciones nacionales."El presidente Evo Morales fue invitado por el Gobernador de Beni, no tiene por qué saber, no es su obligación saber eso (...) De esto hay que sacar experiencia y aprendizaje", concluyó el ministro Ferreira, sobre el vuelo que hizo el presidente a bordo de la nave siniestrada.