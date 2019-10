Disminuida la atención en los hospitales por el paro

Los trabajadores del sector salud de Santa Cruz acatan el paro en los hospitales; sin embargo, la atención es irregular en los servicios que los médicos intentan poner en marcha .



En algunos casos los trabajadores presionan para impedir que los enfermos lleguen hasta los consultorios, en otros los médicos prefieren no atender porque no cuentan con el historial médico.



Poco más de cincuenta personas acudieron hoy en la mañana al hospital San Juan de Dios, pero muy pocas tuvieron la fortuna de ser atendidas. Los que tuvieron éxito son, en su mayoría, quienes recién se trataban de una dolencia.



" La mayoría que acude a consulta externa, requiere un tratamiento. Los médicos no pueden tratar a los pacientes sin la historia clínica.", indicó Marcelo Cuellar, director médico del Hospital San Juan de Dios.



Cada día cerca de 200 personas acuden a este centro de salud para ser atendidas. A las 10:00 los trabajadores decidieron postergar la marcha pues de última hora tenían previsto asistir a una reunión con el Sedes.



Los trabajadores del Sinec desde este martes cumplen un paro indefinido exigiendo que se desbloquee sus cuentas, para que puedan pagar sueldos y cubrir atención en los distintos servicios. Tienen previsto hacer un bloqueo a mediodía en la intersección de la calle Cuéllar y España.



Le puede interesar: Atención en hospitales será irregular desde hoy por paro