La ruta a los valles resiste las primeras lluvias

Walter Noé, responsable de emergencia de la Administradora de Carreteras de Bolivia (ABC) regional Santa Cruz, informó que la lluvia que cayó la madrugada del miércoles no ocasionó problemas en la ruta antigua a Cochabamba. Se prevé un fin de semana con lluvias y la administradora se encuentra preparada para afrontar cualquier percance.



“La ruta a los valles está transitable con precaución, no hay cortes en la circulación en los tramos Angostura, Bermejo y Samaipata, puntos críticos en donde hay empresas trabajando en la construcción de muros en zonas donde la plataforma asfáltica fue arrastrada”, informó Noé.



Con respecto a los trabajos en la ruta a los valles, el funcionario de la ABC dijo que hay empresas que trabajan en la construcción de tres muros de contención y que uno de ellos será entregado el 31 de enero; en cuanto a los otros dos, lamentó que por cuestiones del clima los trabajos fueron retrasados y no podrán ser entregados en el tiempo establecido.



“Los tres muros estaban previsto ser entregados el 31 de enero para iniciar los trabajos de colocación del terraplén; sin embargo, solo uno será entregado, vamos a pedir a las empresas que agilicen las obras. En el lugar se trabaja hasta las 4:00”, añadió.



Con respecto al resto de los tramos que administra la ABC en Santa Cruz, Noé precisó que todas se encuentran transitables.