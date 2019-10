Aerocon pierde licencia de forma definitiva

Aerocon perdió la licencia de funcionamiento, tras no haber retomado vuelos en los plazos establecidos y dejó de operar formalmente en el mercado aéreo nacional, informó este jueves el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.



"En el tema de Aerocon tenemos entendido de que ya han pasado los plazos, se ha retirado su licencia, ha dejado de operar formalmente y no tiene ya la autorización de operación", informó.



El 27 de febrero de 2015, presa de una crisis debido a percances con sus aeronaves, Aerocon comunicó a la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) su decisión de suspender temporalmente sus actividades, pero sin sustentar esa decisión desde el punto de vista técnico ni operativo.



La aerolínea justificó la determinación en que ingresó a un proceso de reestructuración empresarial para cambiar el modelo de negocio y hacerlo sustentable. Hasta el momento la empresa operaba principalmente en rutas al Norte, Noreste y Oriente de Bolivia, además de otras capitales de departamentos en los Andes y el subandino boliviano.



El 28 de febrero, la ATT advirtió que mientras se evalúa la solicitud de cese de operaciones de Aerocon, esa empresa no puede suspender vuelos sin la autorización respectiva y en caso de contravenir las disposiciones "se iniciará el proceso de revocatoria de autorización para la prestación del servicio".



El 6 de marzo, la ATT dio un plazo de 15 días hábiles a Aerocon para restablecer sus operaciones, prórroga que no fue cumplida.



Por otro lado, el pasado 13 de marzo, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Luis Coimbra, informó que luego de evaluar la solicitud de cese de operaciones de Aerocon, se le autorizó la suspensión temporal de sus vuelos, pero sólo por 60 días calendario, plazo que fenecía a finales de mayo de este año.



Niegan responsabilidad de BoA



El Ministro de Obras Públicas negó que el cese de vuelos de Aerocon sea producto del fortalecimiento de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), tomando en cuenta que el flujo de pasajeros en el país se incrementó considerablemente en los últimos años, dando ganancias a todas las empresas aéreas que operan en Bolivia.



En ese contexto, Claros reveló que la aerolínea privada Amaszonas planteó una alianza estratégica con BoA, para acentuar su presencia en el país y mejorar sus servicios.