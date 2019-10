Clero pide no especular con la visita de Francisco

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) solicitó no especular y menos instrumentalizar la posible visita del papa Francisco a Bolivia, aspectos que podrían entorpecer las gestiones con el Vaticano. Adviertieron sobre algunas motivaciones personales.



"Pueden haber motivos personales para adueñarse de una visita cuando esta le corresponde al pueblo boliviano y a la Iglesia católica como tal. Pueden haber otras motivaciones en una coyuntura actual, entonces son esas motivaciones que pueden instrumentalizar la visita del papa. Espero que no (puedan suspender la visita)", sostuvo el monseñor, Eugenio Scarpellini, secretario general de la Conferencia.



Además explicó que la gira del papa por Latinoamérica es "hipotética" y "quizá se realice este año". Recordó que para la visita de Juan Pablo II se requirió una preparación de dos años, por lo que el país "estaría contra reloj".



Scarpellini precisó que la preparación eclesiástica y logística llevan mucho tiempo, por lo que se "intensificarán" las gestiones para que se concrete el arribo del "santo padre" a territorio nacional. "Estamos en tratativas con la Santa Sede", dijo.



El secretario de la Conferencia Episcopal sostuvo que, dentro de la organización, se deberán tener nuevas reuniones de coordinación con las autoridades del Gobierno nacional para definir temas de seguridad, traslados y reuniones diplomáticas.



"En este momento no ha llegado ninguna comisión del Vaticano a Bolivia y se anticipa el viaje de un grupo de jerarcas de la iglesia para preparar la posible agenda que abordará Francisco en Bolivia. "Estamos pensando en viajar a Roma cuando se confirme la visita", resaltó.



El reclamo marítimo



El presidente Evo Morales fue el encargado de oficializar en varias oportunidades la llegada de Francisco, la última en esta jornada en la que incluso se adelantó a decir que el pontífice estará en Bolivia en el mes de julio.



En otra oportunidad, el primer mandatario señaló que el Papa le pidió documentación sobre la demanda marítima, hecho que generó gran repercusión en Chile, al grado de rechazar una posible mediación en la Demanda Marítima. ,