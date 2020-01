Mac Lean denuncia que empresas venden seguros sin registro

Alejandro MacLean lleva más de 20 años como ejecutivo de Bisa Seguros y Reaseguros. Este año prevén potenciar los seguros de salud con cuatro nuevos productos, además de lanzar pólizas especiales para pymes e inversión en tecnologías.No ha sido fácil. La economía está en un ciclo de bajada. Los clientes están pidiendo descuentos y planes de pagos. Estamos 25 años en el mercado y vamos a estar 25 años más. Los reaseguradores nos están acompañando.Pagamos cerca de $us 25 millones en total, un 35% de la prima.En automotores sí y para Bisa Seguros los que más consumen son autos y salud.Sí, principalmente en salud. Tenemos también una póliza para las pymes. Hoy tenemos 2.200 pymes aseguradas. El servicio era un poco lento, pero desarrollamos un nuevo producto. Hay una política fuerte del Bisa para simplificar los trámites.Son cuatro productos nuevos de salud: Advance, Red Max, Infinity Dream y Mundial Blue. El que tenemos ahora va a seguir, pero estimamos que en los próximos 18 meses o menos, muchos de nuestros actuales clientes se van a cambiar porque lo que estamos ofreciendo es revolucionario. El copago en estos productos es un monto fijo. En el caso del Mundial Blue que es el seguro de alto nivel con cobertura mundial de más de 200 países, 8.000 centros, 100.000 profesionales médicos, apoyo logístico y un deducible acumulado en el año. El mismo concepto está presente en los cuatro productos.El concepto es familia. El costeo, la prima se la define por grupos de edad. Armar un paquete para la familia resulta interesante porque los jóvenes pagan menos.El producto Advange cuenta con 14 clínicas. Es cerrado. Para una persona de 30 años va a costar $us 28 el mes. Para una de 45 va a costar $us 32. Tiene el concepto de ir a una clínica y hacerse todos los tratamientos ahí y también si hay intervenciones quirúrgicas. Apunta a un nicho de mercado muy amplio. El Advange tiene cobertura hasta $us 10.000 en temas de parto, apendicitis. Encima está el Red Max con una cobertura de $us 20.000 y está abierto a unos 40 centros médicos y unos 580 médicos de la red nacional. Estará entre los 55 y 58 dólares. Luego está Infinity Dream con cobertura nacional e internacional en Perú, Chile y Argentina hasta de $us 250.000. Y de ahí el Mundial Blue con el que puedes tener cobertura de hasta de $us 5 millones.El Mundial Blue va a competir con Bupa. Pero hay un par de cosas que nos diferencian. Por ejemplo. todo el respaldo del grupo. Además de tener como aliado a WorldWide que tiene como socio al Banco de Promoción y Desarrollo de Alemania KFW, pero también nos interesa competir con esos seguros ilegales. Hay firmas que venden seguro de salud sin estar registradas en el país. Eso no solo va contra la ley sino que le quita protección legal e institucional a un paciente cuando tenga problemas con su aseguradora.No, son empresas del exterior que venden informalmente. Tienen agentes de venta. Periódicamente la APS saca comunicados. Que vengan a competir como se debe. Más que la propia Bupa, los ilegales tienen que salir del país.Ha sido un año duro. Hemos pagado más de $us 8 millones en siniestros que significan un 63% de la prima. Es alto si a eso se suma el costo de venta y el administrativo, salimos con un 1% de pérdida de la prima comparado con 2015.