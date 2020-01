Una chef en La Paz es la mejor de Latinoamérica

La chef ejecutiva del restaurant Gustu, Kamilla Seidler, de La Paz fue reconocida como la Mejor chef mujer de Latinoamérica 2016 (Latin America´s Best Female Chef 2016).



“Recibo la noticia con mucho orgullo y mucha felicidad. Este es un premio a todo el equipo de Gustu, más que todo a las mujeres, y para Bolivia, porque trabajamos con productos 100% bolivianos. Este reconocimiento es muy grande. Viene mucho más, Se abre un sinfín de oportunidades y trataremos de manejarlo de mejor manera”, expresó Seidler. La característica del restaurante es que en los platos se utilizan solo productos nacionales.



La ceremonia de premiación de Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, se realizará el próximo 26 de septiembre en México DF.



De hecho, el restaurante tiene 50 trabajadores bolivianos. Además, más de 100 productores de distintas regiones de Bolivia proveen al restaurant que tiene esa característica. Si usted lo visita, todo lo que consuma, comida y bebida, será hecho en el país. Por eso, el galardón obtiene “un ingrediente muy especial, porque no se lo gana una persona, sino todo un equipo, todos los involucrados, que son muchos y muchas mujeres en altas posiciones. Es un orgullo que nuestros colegas lo hayan reconocido y que votaran por nosotros”.



Kamilla Seidler nació en Copenhague, Dinamarca, y desarrolló su vida profesional en algunas de las cocinas más importantes de Europa, como Mugaritz, Manoir Aux ‘Quat Saisons, Paustian y Geist. t Tras aceptar la invitación del empresario gastronómico danés Claus Meyer para ser parte del sueño de establecer una escuela gastronómica y restaurante de alto nivel llamado Gustu, Kamilla llegó a Bolivia en 2012 buscando brindar a otros las oportunidades a las que ella tuvo acceso y compartir con ellos sus experiencias y conocimientos, para hacer con su trabajo por lo menos una pequeña diferencia en la vida de muchos jóvenes bolivianos.



Un boletín del restaurante reseña que ella encontró en Gustu el espacio perfecto para unir el compromiso con el producto local y el respeto por la potencialidad productiva, la riqueza cultural y la diversidad biológica de Bolivia con las bases de la escena gastronómica escandinava y la cocina de vanguardia española.



En Gustu ha desarrollado una cocina de estilo moderno e innovador, que destaca con simpleza y elegancia el valor, las cualidades y las características especiales de cientos de productos nativos cuyos aromas, colores y sabores son transformados en un paseo sensorial por la biodiversidad boliviana.



William Drew, Editor General de Latin America’s 50 Best Restaurants, dijo: “Es un placer ver a Kamilla ganar este prestigioso título. El trabajo que ella ha realizado no solo es una experiencia culinaria memorable, sino una inspiración para productores y cocineros. Felicitamos a Kamilla por su don, su compromiso y su espectacular trabajo, y esperamos tener una gran noche de celebración el 26 de septiembre en la Ciudad de México”.

