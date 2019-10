Rebeca Delgado impugnará candidatura de su alianza

La excandidata de la alianza opositora Unidos Por Cochabamba (Único) Rebeca Delgado anunció este lunes que impugnará la postulación de Jaime de Ugarte por el mismo frente que ella conforma debido a que fue elegido sin consenso.



El expresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Mixta de Teléfonos Cochabamba (Comteco), Jaime De Ugarte, fue presentado por una parte de la Alianza Unidos Por Cochabamba (Único) como candidato a la Alcaldía de Cercado.



"Lo primero que hemos decidido, como hay incumplimiento al acuerdo, es impugnar esta designación, vamos a ver si la inscriben o no. Estaría ilegalmente inscrito", dijo Delgado.



La ex diputada, quien fue inhabilitada por el Tribunal Electoral Departamental, recordó que, según la normativa, los miembros de la alianza Arturo Murillo, de Unidad Nacional y Rebeca Delgado, de la agrupación ciudadana Libertad de Pensamiento para Bolivia (LPB), deben firmar la inscripción.



La alianza de Único también contempla la candidatura de Alejandro Almaraz a la Gobernación del departamento, pero él manifestó su disconformidad con el anuncio de Jaime De Ugarte y su participación estaría en duda.



Almaraz aseguró que su sector no acepta a De Ugarte como candidato, porque "era una figura connotada del pasado político que no es precisamente reconfortante".