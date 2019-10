MAS pagó para volverse viral en las redes sociales

El Movimiento Al Socialismo (MAS) pagó a Facebook para viralizar sus publicaciones, según reveló a EL DEBER el exministro de Gobierno y jefe de campaña oficialista, Hugo Moldiz. Ayer el presidente Evo Morales consideró necesario debatir el uso de estas plataformas porque tumban gobiernos.



"Le hemos metido nosotros. El tema de articular mensajes, de contratar empresas, eso no se ha hecho. Nosotros hemos optado por hacer lo que se hace en el Facebook, a veces, para que se viralice más, publicidad y comprar espacio", explicó el oficialista, sin decir montos.



La pasada jornada el primer mandatario señaló que "tal vez en el futuro va a ser importante debatir este tema de las redes sociales. En algunos países, con mala información, tumban gobiernos, perjudican a su país y crean confrontación".



Moldiz además admitió que una de las falencias de esta campaña fue reaccionar a tiempo, donde resaltó que la oposición viene trabajando de forma sostenida. "Al menos en los últimos tres a cuatro años la oposición venía haciendo un trabajo sostenido y también los jóvenes, eso nosotros no hemos hecho", afirmó.



El jefe de campaña explicó que no se contrató a personas especialistas para el manejo de las cuentas del "Si" en Twitter, Facebook o Youtube, entre algunas plataformas. Consideró que se debió combinar asesoría con militancia.



"Hay que reflexionar sobre el tema de las redes porque el día de mañana alguien te puede armar un lío porque le quitaste la chica y vas a estar estigmatizado. Pasa por educación, es difícil normar ese campo", concluyó.