Buena noticia. El delantero de Bolívar Marcos Riquelme recibió el alta médica y solo debe ponerse bien físicamente para ser tomado en cuenta por Beñat San José. Se unirá a sus compañeros en el reinicio de los entrenamientos en Tembladerani, este martes. Superó su lesión en la rodilla derecha.

"Riquelme ya tiene el alta médica, ahora será cuestión de ponerlo bien físicamente. Él está a disposición del cuerpo técnico. Si el profesor Beñat quiere, podrá contar con él para el inicio del torneo", informó el médico del club, Guillermo Aponte. Su meta es llegar al inicio del campeonato ante Guabirá.

Pulgar abajo

El nacional Juan Carlos Arce sufre un golpe en el pie derecho. "Lastimosamente Arce no está en condiciones de jugar un partido, el informe del médico me indica que no es de gravedad", dijo el entrenador español. Al parecer, se lesionó el viernes durante la práctica.

El mediocampista Leonel Justiniano y el defensor Mauricio Prieto continuarán bajo supervisión de los galenos.