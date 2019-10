Éxitos musicales del 2014 con sonidos caseros

Una botella de cerveza, un par de zapatos, un cojín, un bote de basura y globos son algunos de los 28 objetos que utilizó Andrew Huang para interpretar los éxitos del 2014.



El artista que publica videos (muchos de ellos virales) en el canal "Andrew Huang" radica en Canadá y esta vez decidió manipular objetos caseros para que disfrutes seis canciones.



1. Clean Bandit ft. Jess Glynne - Rather Be

2. Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz - Prayer In C

3. Pitbull ft. Ke$ha - Timber

4. Pharrell Williams - Happy

5. Jessie J ft. Ariana Grande and Nicki Minaj - Bang Bang

6. Taylor Swift - Shake It Off



Mira otro de sus videos que tiene casi tres millones de visualizaciones donde juega con globos rojos y parece divertirse haciendo música.

