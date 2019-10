Rosas plantea un acuerdo para revisar los comicios

El candidato por el frente Unidos U, Saúl Rosas, pidió en las primeras horas de este viernes un "acuerdo" para revisar los resultados y todo el proceso electoral de la Universidad "Gabriel René Moreno", en respuesta al pedido de anulación de los comicios planteado por otros candidatos.



Rosas se mostró contrario a la anulación de los comicios al considerar que nadie ha probado con evidencias de que hubo las supuestas irregularidades, por lo que si se anula el proceso a simple pedido de otros candidatos "sería un nefasto precedente".



"Si sucede esto, puede ocurrir que convoquemos a una nueva elección y se produzca otro conflicto. Tiene que haber algún argumento (para anular), sino no puede ser. No puede ser que candidato acuda a la violencia para anular los resultados democráticos", dijo Rosas que lidera las cifras.



"No me aferro al proceso electoral. Hay que pedir que se retiren los estudiantes y que se llegue a un acuerdo para que se revisen los resultados y todo el proceso", insistió el candidato al reiterar su pedido de que se conforme una comisión que revise las supuestas irregularidades.



Luego de la primera jornada de violencia, sus contendientes Alfredo Jaldín del frente Somos U y Waldo López del frente Primero la Gabriel pidieron la anulación de los comicios por supuestas irregularidades.



Según Rosas, hay gente que busca evitar que gane las elecciones. "No puede ser que un candidato que pierde las elecciones, traiga gente de afuera, se incendie la universidad y ahora pide que se anulen las elecciones. Esto ha sido premeditado", argumentó sin especificar el nombre a quien le atribuye el conflicto.



Rosas aseguró que hubo gente que financió el traslado de estudiantes de otros departamentos para generar violencia en la universidad, por lo que pidió que se retiren de los predios para pacificar la institución y llegar al acuerdo que propone.