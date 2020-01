¡Susto! Apuntan con un arma a Chavo Salvatierra

El reconocido piloto boliviano Chavo Salvatierra no solo tuvo que hacerle el lance a las dificultades de la ruta, sino también a las balas, durante la prueba en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country, en Italia.



En su cuenta de Facebook, el corredor de motociclismo contó que en una de las curvas del camino que atravesaba un bosque se encontró con un tractor. Cuando veía que el vehículo venía hacia él con una pala cargadora elevada, se vio obligado a frenar. "Pensé que me había equivocado de camino. Cuando iba a parar para preguntarle al operador, el hombre tomó una escopeta y me apunto", relata el piloto en un video que colgó en su "Face".



Salvatierra, que compite en la categoría +450cc del campeonato, no tuvo otra opción en ese momento que acelerar y escapar por medio bosque.



“Gracias a Dios no me disparó, pero ya se imaginan el susto que me di”, dijo refiriéndose a la actitud del lugareño.



Salvatierra llegó en cuarto lugar de la tercera etapa, lo que le permitió ubicarse mejor en la prueba, pues venía de un sexto lugar. La cuarta etapa se corre hoy y mañana es la quinta y última jornada.,

