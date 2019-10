Solicitarán que la OEA se 'pronuncie' sobre padrón

Hace 6 años se realizó la última auditoria al padrón. El órgano Electoral Plurinacional (OEP) anunció hoy que pedirá a la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que emita un criterio sobre los datos del registro, pero después del referendo del 21 de febrero.



"(Pedimos) a la misión de la OEA, (para) cuando llegue para el referendo, que de manera específica emita un criterio sobre el padrón, pero sobre el actual padrón administrado por la presente gestión del Tribunal Electoral, que entendemos no tiene las mismas falencias que en anteriores gestiones", indicó su presidenta, Katia Uriona.



Afirmó que al TSE le parece “irresponsable” que distintas organizaciones políticas emitan criterios a la luz de un informe del mismo organismo internacional, que corresponde a una anterior gestión, pero que alerta sobre varios riesgos.



"(Ese) informe pasado no recoge los avances que hemos planteado en la actual gestión (...) no es verdad que la OEA hubiera hecho alguna aseveración respecto a que habría (una) posibilidad de fraude", dijo, según un comunicado oficial.



Aseguró que el Padrón elaborado, tras el registro biométrico, posee los respaldos suficientes. Por un lado, el proceso de empadronamiento, en los nueve departamentos y en los 33 países, fue público y en ese marco, garantiza que una persona esté habilitada sólo una vez.



Desde hace varios meses opositores y colectivos ciudadanos piden que se realice una auditoría, la última fue aplicada por la OEA en 2009. Existió un compromiso de los anteriores vocales, pero tras su renuncia no se concretó la revisión.