Crearon un colchón que detecta infieles

Cuando parecía que todo estaba inventado, llegó el colchón "inteligente" que detecta infidelidades. El curioso invento fue presentado hoy la empresa española Durmet, según destaca el diario Clarín.



Este invento permite a través de sensores ultrasónicos, descubrir la "trampa" ya que envía una alerta al móvil del engañado.



¿Cómo funciona? Tiene sensores de vibración en los muelles y un detector de zonas de contacto que perciben la actividad sexual que sucede en la superficie. En declaraciones a EFE, Iván Miranda, ingeniero de Durmet, explicó que los sensores con los que cuenta el Lover Detection System "miden el tiempo que tarda en viajar el sonido" para, así, detectar los cambios de presión sobre el colchón.



Luego, mediante una aplicación que se instala en el celular, el colchón envía una alerta. "Si alguien usa tu cama de manera "sospechosa", te avisa", informa el video oficial publicado en YouTube. Pero eso no es todo. El mensaje que llega al smartphone incluye también detalles de la relación con el amante: duración del encuentro, intensidad e impactos por minuto.



Mira el video:,



La identificación de la actividad es clave, señala un artículo en el diario español El Mundo. Si no se realiza bien, el sistema podría dar alertas cuando se sube una mascota a la cama o cuando se sienta cualquiera sobre el colchón. "Ni te imaginas las pruebas que hemos hecho para comprobar que el sistema funciona", comenta Iván Miranda. ¿Incluso diferentes posturas o tríos? "Por supuesto: posturas, zonas de la cama... Lo de tríos fue más para ver cómo respondía el sistema".



Los sensores y el módulo de comunicación se alimentan con una batería extraíble oculta en la parte de la cabecera que tiene una autonomía de una semana y se carga por USB.



El precio de este novedoso invento puede llegar a costar entre de 1.550 euros (1.748 $us) y 2.050 euros (2.311 $us)