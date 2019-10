Asamblea conocerá el informe del caso CAMC

La Asamblea Legislativa sesionará el lunes (mañana) para presentar el informe final de la comisión que investigó los contratos que suscribió el Estado con la empresa china CAMC, a raíz de la denuncia de un supuesto tráfico de influencias, reportó la Agencia de Noticias Fides (ANF)..



El diputado Víctor Hugo Borda (MAS), en entrevista con radio Erbol, dijo que luego de conocer el informe el pleno debatirá para determinar si se aprueba o rechaza el documento de la comisión.



"El informe consta de 400 páginas, pero el informe en sí establece 80 páginas, existen páginas complementarias fotografías, transcripción de entrevistas y las inspecciones realizadas", indicó.

.

Miembros de la oposición que también participaron del trabajo de esa comisión aseguraron que no se convocó a las personas que fueron involucradas en el supuesto tráfico de influencias y que el MAS se dedicó a verificar si los equipos funcionaban o que si un proyecto estaba encaminado.



"No se puede establecer culpabilidad por conjeturas con supuestos, no hay indicios que involucren al Presidente así que no hay pruebas que demuestren lo contrario y solamente son supuestos que no tienen respaldo", mencionó Borda

.

Insistió que el informe que presentó la oposición fue en horas de la madrugada y sin siquiera considerar la firma de los diputados que lo elaboraron, lo que demuestra que fue hecho por otra persona, además es solo una copia del Código Penal.