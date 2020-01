García Linera condiciona 'padrinazgo' a bachilleres

Ser antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista, eso son los nuevos tres requisitos que el vicepresidente Álvaro García Linera fija para aceptar ser el padrino de alguna promoción de estudiantes del país. Antes pedía la lectura de un libro de más de 500 páginas.



"Sin Evo y si los jóvenes no son anticapitalistas, volverán los vende patrias (...) Voy a aceptar ser su padrino, pero si son anticapitalistas, antiimperialistas y anticolonialistas, si es así, meta cumbia. Lean mucho y sean buenos estudiantes", afirmó la autoridad en Chuquisaca.



La autoridad, criticada por regalar una computadora a una adolescente que respondió sobre el dinero que "sacó" Samuel Doria Medina del país, ahora dijo que loa anteriores gobiernos "despreciaban" a obreros, campesinos y pobres.



"Toda la plata se iba a afuera, llegó Evo, él es como tú, es un hombre sacrificado, es un hombre de pueblo que sabía el sufrimiento y dijo "no puede ser que estos gringos se lleven la plata de los bolivianos" y hemos nacionalizado", detalló la segunda autoridad del país.



Resaltó que ahora están en Gobierno "los defensores de la patria", que "aman su gente, desprecian a los gringos". "Si Evo, los papás, las organizaciones sociales han corrido 100 kilómetros, ustedes tienen que recorrer 150 y vendrá otra generación para correr 200 y así, defender la nacionalización, defender la patria para que no vuelvan los vende patrias", acotó García Linera.