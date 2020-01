Trasnochados o no

“Oigo a algunos trasnochados, ignorantes, que acusan de dictadura el día de hoy”, dijo el ‘vice’ Álvaro García Linera, sobre opiniones acerca de que Bolivia puede estar viviendo hoy en dictadura.El vicepresidente, que debe estar “desvelado por cambiar pañales”, tiene que entender que el mundo no gira en torno a su obstinada idea de que la dictadura se la hace sin Facebook y con militares en la calle. Parece que el leidísimo matemático y sociólogo (¿o era al revés?) no tomó en cuenta que Hitler ganó elecciones y tenía Parlamento, al igual que Mussolini, y que la presencia del Parlamento ya no es garantía per se de democracia plena, porque cuando los poderes del Estado, independientes entre sí, dejan de tener esa cualidad, la democracia moderna no funciona.El poder gubernamental boliviano va tras la idea gramsciana del ‘Estado integral’; para ello busca imponer un capitalismo de Estado arrinconando a empresarios (las últimas medidas y leyes sobre la cuestión laboral e incluso el plan de empleo son una muestra), con el objetivo de debilitarlos hasta hacerlos desaparecer o cooptarlos. Lo visto hasta ahora simplemente muestra un capitalismo corrupto e ineficiente (por si acaso, esto ya lo hicieron Hitler y Mussolini y también, hoy, una serie de gobernantes neopopulistas).Hablando de neopopulistas, no olvidemos que, en esa idea, el ‘líder popular’ encara el poder del Estado, mientras los intelectuales apegados al mismo elaboran ‘tesis’ de dudosa justificación para ‘unificar el discurso’. Como se dice siempre, un refrito de lo peor viejo que ya vimos. Le agrade o no a García Linera, hay dictaduras del siglo XXI que tuvieron cambios de comportamiento, adecuando su acción al momento vivido. A Hugo Chávez, apoyado por una amplia mayoría electoral, por ejemplo, jamás se le hubiera ocurrido cerrar el Parlamento y desconocer su propia Constitución para imponer su idea y dictadura de nuevo cuño, cosa que sí hizo Nicolás Maduro; de eso se trata su convocatoria a una Asamblea Constituyente y la propuesta de un Estado corporativo.En Bolivia, el Parlamento usó al Poder Judicial y al Poder Electoral para cambiar la Carta Magna en función de sus intereses; se pretendió ‘cambiar por referéndum’ la Constitución impulsada por ellos para hacer candidato nuevamente a Evo Morales (el 21 de febrero de 2016 ganó el No). ¿Salió mal? Buscarán otras maneras de ‘revertir el No’ en función de sus intereses; esos son elementos que configuran una tendencia claramente totalitaria, aunque no son abiertamente totalitarios. Se enmascaran en democracia porque así se ‘mueven mejor’.Entonces, le agrade o no al ‘vice’, hay dictaduras sin militares y con Facebook (para él, este parece ser un indicador de la democracia) y en Bolivia ya nos dimos cuenta. De la gente depende lo que sigue.