5 tips para proteger su salud de la humareda

Son cinco recomendaciones que le ayudarán a combatir el exceso de humo que hay en el ambiente.



1. Cierre ventanas y puertas

Es mejor no abrir las ventanas ni puertas y encienda el aire acondicionado, si es que lo tiene, para ventilar la casa.



2. Hidrátese

Es recomendable ingerir mucha agua y beber abundante té caliente. El té estimula los cilios respiratorios. Los bronquios en los pulmones están recubiertos con proyecciones similares a cabellos, llamados cilios, que extraen microbios y residuos de las vías respiratorias.





3. No se ejercite en espacios abiertos

No es recomendable realizar actividad física en espacios abiertos, porque se ventila más y se respira más humo, por eso no es aconsejable que en días de mucho humo salga a correr o andar en bicicleta.



4. Evite actividades que aumenten la contaminación del aire

•tFumar en espacios cerrados, prender velas, aunque sean aromáticas, o realizar churrascos aumentan la contaminación del aire.



5. Proteja sus ojos

Utilice gafas en días con mucha humareda. Contribuirá a que no se les irriten los ojos. Si usa lentes de contactos son esenciales para cuando tenga que salir a la calle y si va en auto no olvide de cerrar las ventanillas y prenda el aire acondicionado.