Esta es la lista de los nominados a los Óscar

¿Tuviste una semana agotadora? Entonces te recomendamos que te quedes en casa, prepares pipocas y pases un fin de semana de película con tus hijos, tu pareja o ese grupo de amigos que tanto quieres.



Así que para estar al tanto de lo último del cine internacional te presentamos el tráiler de las cintas nominadas a la categoría "Mejor Película" de los premios Óscar 2015 que se entregarán el 22 de febrero en Hollywood.



"Birdman"

"Boyhood",

"La Teoría del Todo"

"American Sniper"

"Selma",

"The Imitation Game",

"The Grand Budapest Hotel"

"Whiplash",

Mejor guión adaptado

"Francotirador"

"El código enigma"

"Inherent Vice" ("Vicio propio" o "Puro vicio")

"Teoría del todo"

"Whiplash"



Mejor director

Alejandro González Inárritu, "Birdman"

Richard Linklater, "Boyhood"

Bennett Miller, "Foxcatcher"

Wes Anderson, "El gran hotel Budapest"

Morten Tyldum, "El código enigma"



Mejor actriz

Marion Cotillard, "Deux jours, une nuit" (Dos días, una noche)

Felicity Jones, "Teoría del todo"

Julianne Moore, "Still Alice" (Siempre Alice)

Rosamund Pike, "Perdida"

Reese Witherspoon"Alma salvaje"



Mejor actor

Michael Keaton "Birdman"

Eddie Redmayne "Teoría del todo"

Benedict Cumberbatch "El código enigma"

Steve Carell "Foxcatcher"

Bradley Cooper "Francotirador"

Mejor actriz de reparto

Patricia Arquette, "Boyhood"

Laura Dern, "Alma salvaje"

Keira Knightley, "El código enigma"

Emma Stone, "Birdman"

Meryl Streep, "Into the Woods" (En el bosque)



Mejor actor de reparto

J.K. Simmons ("Whiplash")

Robert Duvall ("El juez")

Ethan Hawke ("Boyhood")

Edward Norton ("Birdman")

Mark Ruffalo ("Foxcatcher")



Mejor película extranjera

"Ida" (Polonia)

"Leviathan" (Rusia)

"Tangerines" (Estonia)

"Timbuktu" (Mauritania)

"Relatos salvajes" (Argentina)

Mejor música original

"El gran hotel Budapest"

"El código enigma"

"Interestelar"

"Mr. Turner"

"Teoría del todo"



Mejor guión

"Birdman"

"Boyhood"

"Foxcatcher"

"El gran hotel Budapest"

"Nightcrawler" (Primicia mortal)



Mejor fotografía

"Birdman"

"El gran hotel Budapest"

"Ida"

"Mr. Turner"

"Unbroken" (Inquebrantable)