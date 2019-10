Lollapalooza Chile 2017 tendrá más de 60 bandas

La séptima edición de Lollapalooza Chile reunirá a más de sesenta bandas y solistas en Santiago los días 1 y 2 de abril de 2017, informaron los organizadores, que aún no ha anunciado el cartel definitivo del festival.



Lollapalooza Chile, que en sus seis ediciones anteriores reunió a más 700.000 personas, anunció este lunes la puesta a la venta de las entradas denominadas "early birds", que tienen un precio más barato puesto que se comercializan antes de que se conozca la programación.

Las actuaciones de Lollapalooza 2017 se desarrollarán en seis escenarios distintos que, al igual que otros años, se instalarán en el parque O"Higgins de la capital chilena.



En años anteriores, las primeras etapas de venta se saldaron en menos de una hora, lo que aseguró la asistencia de más de 40.000 personas en cada jornada del festival.



En esta séptima edición, los organizadores del festival, uno de los más importantes de Sudamérica, aseguraron que desfilarán por Lollapalooza Chile "los mejores exponentes de la música mundial", además habrá espacio para las expresiones artísticas, culturales y medioambientales.

Con su trayectoria de seis años, Lollapalooza Chile se ha consolidado como una de las plazas más importantes del circuito de festivales en el mundo.



Entre las bandas que se han presentado desde 2011 figuran Jane"s Addiction, The Killers, Deftones, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, The Black Keys, Franz Ferdinand, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, New Order, Robert Plant, Kings of Leon, The Smaching Pumpkins, Eminem, Noel Gallaguer, Pixies y Florence and The Machine