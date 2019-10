Indagan a piloto por posible simulación de un secuestro

La Fiscalía amplió la investigación por la figura jurídica de simulación de delito contra el capitán de la Fuerza Aérea Yimy José Urzagaste Zabala, que, según su primera versión, fue víctima de asalto y después de un secuestro.



El fiscal encargado de las investigaciones, Renzo Estévez, informó de que existen contradicciones en las versiones del oficial de la FAB que hacen presumir que mintió, fingiendo una acción para tratar de distraer otro hecho, que es motivo de investigación en diversas instancias.



Declaran el capitán y su esposa

La esposa del oficial militar declaró ante la Fiscalía el jueves, pero en calidad de testigo. Su testimonio fue calificado como insuficiente por el representante del Ministerio Público, pues cayó en una serie de contradicciones.



Dijo que al ver que su esposo no regresaba a su casa sentó una denuncia en la Policía, pero no comentó a nadie de su desaparición para no perjudicarlo en su carrera.



El martes el militar apareció en la plaza de Yapacaní, desde donde fue rescatado y traído a la capital cruceña por un helicóptero de la FAB. Luego fue internado en el hospital de Cossmil, pues presentaba heridas en el cuerpo.



El fiscal Estévez citó a declarar al capitán y a su esposa, pero esta vez en calidad de investigados. Yimy José Urzagaste Zabala prestará su declaración en Cossmil, a las 8:00 del lunes, mientras que su esposa lo hará a las 8:30 en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz. También serán convocadas a declarar otras personas