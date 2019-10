Desarticulan banda que ayudó en la fuga del 'Chapo'

La fiscal mexicana, Arely Gómez, aseguró este miércoles que el grupo responsable de coordinar la fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera de una cárcel de máxima seguridad ha quedado desarticulado, tras varias detenciones recientes.



En un mensaje a medios de comunicación, la funcionaria explicó que han sido detenidos todos los miembros del grupo responsable "que desde el exterior planeó, organizó y materializó la evasión", ocurrida el pasado 11 de julio.



Gómez dio detalles sobre la fuga y confirmó que el narcotraficante escapó por un túnel que comunicaba su celda en el centro de reclusión Altiplano, en el central Estado de México, con un edificio en el exterior y tras esto se trasladó al municipio de San Juan del Río, estado de Querétaro, por tierra.



Allí lo estaban esperando dos avionetas que lo trasladaron por aire hasta su escondite, que no fue precisado por la fiscal, aunque según informaciones conocidas los últimos días el narcotraficante huyó a su estado natal, Sinaloa.



Precisamente dos de los detenidos son los encargados de volar las avionetas, uno de ellos "uno de los pilotos históricos de la organización criminal que encabeza Guzmán Loera", el cártel de Sinaloa o del Pacífico.



Gómez añadió que los dos pilotos son además responsables, según información proporcionada por diversas instancias de inteligencia, del trasiego de droga vía aérea para esa organización.



Los detenidos



Hasta el momento, dijo la fiscal, hay 34 personas consignadas (acusadas y puestas a disposición de un juez), entre funcionarios públicos que fueron presuntos cómplices en la fuga desde dentro del penal y presuntos miembros de la organización criminal que ayudaron a "El Chapo" a escapar.



Entre los participantes en la evasión que ya se encuentran a disposición de un juez destaca el principal operador y organizador de la evasión, su abogado, quien fue el enlace con los responsables de la construcción del túnel.



"Constantemente ingresaba en el penal para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes", apuntó.



Otro de los consignados es la persona encargada de la coordinación de las negociaciones para la compra del predio desde donde se construyó el túnel hasta el penal, quien es amigo de Guzmán y coincidió con él en prisión en la década de los noventa.



También está detenido el responsable de organizar y dirigir la construcción del túnel, quien "por información de servicios de inteligencia es reconocido como el coordinador de la construcción de otros túneles en la frontera con Estados Unidos".



Y el cuñado del narcotraficante, cuya participación consistió en la supervisión de la construcción del túnel y además "fue el responsable de coordinar la salida y traslado del evadido hasta uno de los sitios donde se ha refugiado".



Gómez aseguró que esta fuga no es consecuencia de "una suma de casualidades", sino de una operación perfectamente orquestada.

La fiscal aseguró que hay "avances significativos" en la investigación y que se están explorando "nuevas líneas" que "serán agotadas hasta sus últimas consecuencias".



"No escapará de la justicia"



"Nadie está por encima de la ley", dijo la fiscal, quien acabó su comparecencia ante la prensa sentenciando que aunque Guzmán logró escapar de prisión, "ni él ni quienes lo ayudaron escaparán de la justicia".



Gómez explicó algunas de la diligencias que se han practicado en estos tres meses y medio, entre ellas la toma de 273 declaraciones y 74 inspecciones, que han permitido la consignación de 34 personas y el decomiso de armas, droga, edificios y medios de transporte de la organización criminal.