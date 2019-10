Plazo de inspección técnica se amplió hasta el 31 de enero

La Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Boliviana amplió ayer el plazo para la inspección técnica vehicular hasta el 31 de enero en vista de que solo un 60% del parque automotor del país se ha sometido a la revisión para obtener la viñeta que permite la circulación sin restricciones.



Así lo informó ayer Óscar Soliz, director nacional de la repartición policial, el cual agregó que también se ha dispuesto que en todos los puntos se atenderá incluso los sábados y domingos para dar oportunidad a que todos los conductores cumplan con este requisito.



Soliz explicó que a escala nacional solo se han inspeccionado 510.000 motorizados, incluidos los de servicio público, lo que representa un 60% de los vehículos que circulan en Bolivia. “Esperamos que la ciudadanía acuda de forma regular a los puntos de atención y no espere hasta el último día, porque la página de internet habilitada para reservar espacio se congestionará como ha sucedido en estos días. Cuando hay gran cantidad de visitas no hay servicio informático que no se sature”, manifestó Soliz.



En suelo cruceño

En lo que respecta a Santa Cruz, el coronel Marco Antonio Cortez, jefe de Recaudaciones en nuestro departamento, informó de que hasta el miércoles solo 140.990 vehículos -de 298.000 que conforman el parque automotor cruceño- se habían sometido a la inspección técnica, es decir, 121.584 particulares y 19.406 del servicio público.



En la capital cruceña se han habilitado 24 puntos de inspección fijos y cuatro móviles, donde a diario se observan largas filas. Ayer, muchos conductores expresaron su molestia por la lentitud del trabajo. “Parece que no están respetando la fecha y hora marcada vía internet, porque la revisión nos tocaba a las 10:00, pero ya es casi mediodía y nada”, dijo Georgina Marca, que acompañaba a su esposo en la inspección.



En las filas también se escuchó quejas en sentido de que era difícil acceder a la página electrónica de la Policía www.policiadnfr.gob.bo para reservar lugar y hora para la inspección.



Según el coronel Cortez, los problemas se han dado por la saturación de usuarios que intentan ingresar a la página web de la Policía, lo que hace que esta se cierre. Según el jefe policial, las reservas ya están copadas hasta el sábado