El arma del brasileño del tiroteo no está registrada

Guido Plata, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó de que el ciudadano brasileño Junior Rocha Alves (24), involucrado en un tiroteo la noche del domingo en inmediaciones del local Fabrik (zona del bulevar Monseñor Rivero), no tenía registrada el arma de fuego que utilizó para herir a Nestor Alfonso Vergara Antelo.



El extranjero, que se encuentra internado en estado grave en una clínica privada a raíz de una golpiza que recibió de los amigos de Vergara, está denunciado por el delito de tentativa de homicidio y se le sumará el delito de portación ilegal de arma de fuego.



El fiscal José Parra manifestó que no ha tomado declaración al sospechoso por su estado delicado de salud. La autoridad añadió que un médico forense le certificó 15 días de impedimento a Rocha por las lesiones en la cabeza. A Vergara, que recibió un impacto de bala en el muslo izquierdo, también le otorgó 15 días de impedimento salvo complicaciones.



El hecho se produjo tras una discusión dentro de la discoteca Fabrik, aunque la causa no está clara. Asimismo, Joaquín Crapuzzi, secretario de la Secretaría de Recaudaciones de la Alcaldía (SER), aseguró que el local Fabrik será clausurado debido que no cuenta con una licencia para funcionar como discoteca.