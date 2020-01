Martín Demichelis se retira en llanto

El defensa argentino Martín Demichelis, actualmente en el Málaga, anunció su retirada como futbolista profesional, este lunes en una conferencia de prensa en las instalaciones del club de la Liga española, en la que se mostró visiblemente emocionado.

"Como todos bien sabemos, lamentablemente el día nos llega a todos. Lo venía meditando hace un tiempo porque siempre me preocupé muchísimo por lo que es la finalización de la carrera como futbolista profesional. Soy un agradecido a la profesión y en este caso al Málaga en particular, porque extendieron mi carrera como futbolista profesional y me dieron esas ganas que un jugador necesita para seguir teniendo el deseo de seguir siendo profesional", afirmó Demichelis, de 36 años.

El último partido de Demichelis como profesional en activo sería el domingo ante el Real Madrid en el estadio de La Rosaleda, en la última jornada de la Liga española.

Durante su intervención tuvo que secarse las lágrimas por la emoción. En su rueda de prensa estuvo acompañado por compañeros de equipo, del cuerpo técnico y directivos del Málaga.

Demichelis empezó a darse a conocer en el River Plate de su país (2000-2003), antes de dar el salto a Europa, donde vistió los colores del Bayern de Múnich en una larga etapa, desde 2003 a 2010.

En 2011 se unió por primera vez al Málaga, hasta 2013, cuando firmó por el Atlético de Madrid, donde estuvo apenas dos meses. El chileno Manuel Pellegrini, que le dirigió en River Plate y Málaga, le requirió para el Mánchester City, donde estuvo desde ese 2013 a 2016.