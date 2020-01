Muñoz dice que estrategia boliviana se desgastó

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, reiteró sus criticas a la estrategia que asume Bolivia en el litigio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Garantizó que pese a los cambios de agente, la postura de su país se mantiene invariable."Quién puede dudar de que la campaña boliviana se ha desgastado por una repetición que provoca fastidio, por el lenguaje agraviante hacia Chile de Morales y su entorno, por la falta de interés de terceros, y por los serios problemas internos que enfrenta el gobierno boliviano", dijo el jefe de la diplomacia de la vecina nación en una entrevista con 'El Mercurio'.Agregó que "y a todo esto, agregaría que el entorno regional es más favorable a nuestros argumentos razonables". Aseveró que contrarias a algunas percepciones, el rumbo que toma el equipo chileno recibe "elogios"."El Gobierno no ha cambiado los agentes. Ellos tomaron decisiones personales. Y hay otros casos ante la Corte, en que ha habido cambios de agentes durante el juicio. Si hubiésemos cambiado argumentos jurídicos y líneas de trabajo, sería distinto. Estoy convencido de que nuestro caso es sólido y creo incluso que ha mejorado a través de la contundente contramemoria que hemos presentado", consideró Muñoz.Precisó que las renuncias de sus dos representantes, Felipe Bulbes y José Miguel Insulza, no alteran la defensa chilena frente a la postura de Bolivia, de buscar un diálogo de buena fe que resuelva el centenario diferendo."Mire, en realidad, no, pese a que reiteradamente Insulza me dijo que permanecería como agente. Al final, fue una decisión personal, que respeto. Lo que no resultaba aceptable era un estado de indefinición y que existiese una duda sobre la compatibilidad entre ser agente y estar en la arena electoral", concluyó.