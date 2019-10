Google guarda controles de privacidad en un sitio

Google anunció hoy que aglutina todos los controles de privacidad y seguridad de todos sus servicios en un único lugar.



A través de "Mi cuenta", que es como se llama el panel de gestión centralizada, el usuario podrá gestionar sus preferencias de seguridad y privacidad en servicios como Gmail, el buscador, Youtube, Chrome, Google Maps o Google +, entre otros.



El mánager de producto de Google Andreas Tuerk explicó a Efe que estos cambios persiguen facilitar el acceso y la gestión de esos controles, darles más visibilidad y también incrementar la concienciación de los usuarios respecto a su privacidad.



Tuerk sostuvo que pese a que los usuarios están convencidos de que sus datos deben ser privados y estar accesibles sólo para ellos, luego son pocos los que consideran tener control sobre ellos.



Ese panel estará disponible tanto para usuarios que tengan cuentas de Google como para aquellos que no pero deseen acceder, por ejemplo, a su historial de búsquedas, que quieran configurar sus preferencias de publicidad o solicitar que Google no registre su actividad en absoluto.



Para quienes tengan cuenta en Google, el apartado de "acceso y seguridad" tiene que ver con contraseñas, verificación en dos pasos, recuperación de cuenta, alertas por movimientos sospechosos, notificaciones y actividad de dispositivos asociados a la cuenta y aplicaciones y sitios conectados a la misma.



En "información personal y privacidad" se puede conocer qué controles de privacidad están activos o no, saber la información personal dada, configurar los anuncios, acceder al historial de la cuenta y controlar su contenido.



Por último, en preferencias de la cuenta hay controles de idioma y voz, información sobre almacenamiento y la posibilidad de eliminar la cuenta o ciertos servicios de Google.



Desde "Mi cuenta" el usuario puede descargar todos sus datos para llevárselos a plataformas ajenas a Google.



Además de este panel, la compañía tecnológica pone en marcha hoy una página web donde responde a distintas preguntas sobre privacidad y protección de datos como qué datos personales recopila y con qué finalidad.