Los avicultores ven inviable el pago del doble aguinaldo

Agobiados por los bajos precios del pollo, la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) se declaró ayer en emergencia y advirtió que no podrá cumplir con el pago del doble aguinaldo fijado mediante decreto supremo.



El presidente de ADA, Rodolfo Tonelli, informó de que el sector está en crisis y enfrenta pérdidas por un monto de $us 23 millones.

Los afiliados a Conamype también advirtieron que no podrán pagar el segundo aguinaldo en esta gestión.



El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró el jueves la constitucionalidad del decreto 1802 que instituye el pago del segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia sujeto al crecimiento del PIB en un 4,5% /?HHG