Descarga de un rayo mata a cinco personas en Beni

Cinco personas perdieron la vida y otra quedó con una pierna fracturada luego de recibir una descarga eléctrica de un rayo en una estancia de Beni.



El hecho ocurrió ayer a las 11:30 en la propiedad ganadera San Martín, ubicada en la jurisdicción de San Lorenzo, a 45 km al sur de San Ignacio de Moxos.



Según el veterinario del Senasag, Adrián Moreno Justiniano, la tormenta que afectó a esa región llegó con muchas descargas eléctricas, provocando la desgracia.



Los fallecidos son Rony Melgar, Joel Montero, Leoncio Viri y dos menores no identificados. El herido es Genaro Vargas Bazán, quien se encuentra con una pierna fracturada y parte del cuerpo paralizado informó César Guagama, encargado de la estancia.



De acuerdo al relato de Guagama, el rayo cayó en uno de los galpones de la estancia donde se habían guarecido las personas. Del grupo murieron cinco y tres salvaron la vida porque la descarga no les llegó.



El drama se agravó porque debido a las malas condiciones climatológicas, no pudo ingresar una avioneta y los fallecidos anoche fueron trasladados en carretón hasta el río Aguas Negras hasta donde pueden llegar ambulancias para llevarnos a la localidad de San Lorenzo. El herido permaneció en la estancia semiparalizado y se espera que hoy lo puedan evacuar en avioneta.



Se supo que la población de San Lorenzo está consternada y movilizada para apoyar a las familias dolientes en estos momentos de luto, comentó el veterinario Moreno.