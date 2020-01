Navidad sin cohetes: carta de mi perro

“Querido Papá Noel: deseo que estés bien de salud acompañado de tus sacrificados venados, que, entre otras cosas, ya deberías cambiarlos de una buena vez, porque son la explotación del capitalismo a la raza animal. Pobres animalitos, trabajan como latinos indocumentados; no se les paga nada y se les explota mucho. Te recomiendo llegar con SOAT porque, si no, acá te van a pedir coima o les pondrán grapas a los cascos de los alces, que dormirán en la ‘4 de Noviembre’, si te pasas del año.

Mi amo tiene un vecino que es insoportable. Los demás son buena gente. Todo el año nos aguantamos sus guitarreadas, karaokeadas, fiesta con banda y/o musicones, pero dale que dale, su mala vecindad; es insoportable. Sus hijos, que son tan trogloditas como sus padres, ya han empezado a descargar su arsenal de cohetes, porque a los muy bestias no se les ha enseñado que, en una noche de paz, lo menos que debe haber es un ambiente de guerra.

Los perros del barrio nos hemos reunido en gran comisión y como ya no podemos circular por las calles, porque terminamos masacrados en la inquisición edil, no podemos salir en manifestación para rogar a la raza superior, los humanos, que no sean tan perros y no nos asusten en la Nochebuena lanzando cohetes para poner sonido a su borrachera.

Año Nuevo es otra cosa, pero Navidad, la fiesta del amor, de a buenas a primeras, se convierte en el escenario de un gigantesco bombardeo que nos deja en inferioridad de condiciones a los caninos, porque no podemos responder a los agresores mordiéndoles sus guirnaldas. Sus autores, además, corren el riesgo de convertir una noche de Dios en una noche de tragedia, causando accidentes cuyas víctimas pueden ser sus hijos.

Este es un pedido que hacemos Tubby, Chocolate y Lizza a nombre de toda la perrada cruceña, en particular, y plurinacional, en general”