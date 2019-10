Héctor Arce: video de la demanda marítima no es ofensivo

El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, afirmó este domingo que el video de la "Demanda marítima de Bolivia" no tiene un carácter ofensivo como lo afirman políticos chilenos, sino que responde a un acto de defensa del derecho que tiene Bolivia de acudir ante un tribunal internacional para tratar el tema de acceso soberano al océano Pacífico.



Ayer sábado, el presidente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, Jorge Tarud, en declaraciones a medios chilenos, calificó de ofensivo y de falto de verdad el video presentado por Bolivia.



Además, acusó que la campaña comunicacional boliviana es en esencia de carácter político y que no tiene sustento jurídico al pretender que la Corte de La Haya revise tratados anteriores al pacto de Bogotá de 1948.



"Un video que con la expresión popular, con expresiones humildes, con expresiones racionales muestra una verdad no es ofensivo para nadie y deberían (Chile) tener un carácter un poco más tolerante porque lo único que hemos hecho es actuar en defensa de nuestro derecho y acudir a un organismo internacional", dijo Arce al programa El Pueblo es Noticia de Bolivia TV.



Sin embargo, para el procurador del Estado es Chile quien ha faltado a la verdad ya que Bolivia se basa en argumentos que no hacen referencia al tratado de 1904, por el contrario lo que busca es el diálogo en base a acuerdos posteriores.



Por esta razón, el país vecino estaría buscando por distintos medios desconocer la demanda ante su "desesperación" y "nerviosismo". "Están en un proceso de desesperación, preocupación y de nerviosismo ante la certeza del absoluto carácter científico en lo jurídico que tiene la demanda boliviana, lo ofensivo es faltar a la verdad.



Hay que recordar al parlamentario chileno que la verdadera ofensa contra la dignidad y contra la inteligencia de los pueblos de los países de los gobiernos es faltar a la verdad", indicó Arce Zaconeta.



El video "Demanda marítima de Bolivia" explica los argumentos y justificaciones de la demanda boliviana mediante una revisión histórica del conflicto entre Bolivia y Chile, además recuerda compromisos e incumplimientos de Chile respecto a las aspiraciones marítimas bolivianas. El audiovisual ya circula en las redes sociales de internet y ha reportado un significativo crecimiento en las visitas a este sitio web.