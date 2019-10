Angry Birds "se mete en tu cerebro para siempre", dice uno de sus creadores

El éxito de la serie de videojuegos Angry Birds, que acumula 3.000 millones descargas en todo el mundo, obedece a que los pájaros enfadados que lo protagonizan "se meten en tu cerebro y están ahí para siempre", destacó este lunes Peter Vesterbacka, uno de sus creadores.



Vesterbacka ha participado en el Fun & Serious Game Festival de Bilbao (norte), el mayor festival de videojuegos de Europa, que se celebra hasta mañana, 1 de diciembre.



Afirmó que los diferentes juegos bajo la marca Angry Birds han alcanzado ya los 3.000 millones de copias descargadas, una cifra que constituye "una locura".



Cuando la empresa finlandesa Rovio sacó al mercado Angry Birds en 2009, Vesterbacka pronosticó que llegarían a 100 millones de descargas y todo el mundo creía que se había vuelto loco.



"Me decían que solo Tetris había llegado a esa cifra y que tardó 15 años en alcanzarla. En 15 meses llegamos a esos 100 millones de descargas, hoy tenemos 3.000 millones y hay más personas en el planeta, luego hay espacio para crecer", comentó.



El éxito de Angry Birds se debe a muchos factores, pero la "clave" son los protagonistas, los pájaros, que proporcionan una "marca muy potente" y con mucho "carácter", consideró.



Todo comenzó en torno a unos pájaros que diseñó y desarrolló durante varios años Jaakko Iisalo. "A todos nos encantaron los personajes y decidimos que había que crear un juego sobre ellos, así que Angry Birds fue creado alrededor de los pájaros de Jaakko", evocó Vesterbacka.



Cuando vieron el éxito de Angry Birds, el juego número 52 desarrollado por Rovio, emprendieron una estrategia para llevarlo a todo tipo de plataformas móviles.



Para Vesterbacka, "si se quiere llegar a todo el mundo, el centro de gravedad son las plataformas móviles, no solo para juegos sino para todo tipo de entretenimiento".



En una charla pronunciada en el festival de Bilbao, Vesterbacka resaltó que el secreto del éxito es "no crear un juego para cien días, sino crear una marca de confianza que dure cien años".



El de los videojuegos es un sector al que -dijo- le queda "bastante expansión", especialmente en zonas como China, India, Indonesia, Latinoamérica y África.



Recordó que en 2016 se estrenará la primera película de Angry Birds, que tiene un presupuesto de 8 millones de dólares (7,5 millones de euros), y que la última creación de su empresa es el juego "Love Rocks", desarrollado junto a la cantante Shakira.