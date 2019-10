Madres bolivianas reciben adulos y agasajos por su día

Justa Méndez Saucedo hace dos días cumplió 102 años, una centena que ella asegura que no le pesa, porque está lúcida y con buena salud. Recuerda perfectamente a los 14 hijos que procreó con Eugenio Callaú Domínguez (+), de los que sobreviven 12.



La familia se completa con 50 nietos, 35 bisnietos y 15 tataranietos, además de dos trastataranietos. Muchos de ellos se reunieron en torno a ella para celebrar su aniversario, anoche continuaron con la serenata a las madres y hoy festejarán nuevamente con esta matriarca cruceña.



¿Qué come abuelita para vivir tanto tiempo?, es la pregunta inevitable. Ella dice: “Antes la gente se alimentaba con productos naturales y la elaboración de la comida era en casa, eso es importante para tener una vida sana; además de estar contento, chistear y sonreír”. Nancy Callaú, una de sus hijas, le ayuda a recordar y acota: “Mi madre es sanita, no tiene ninguna cirugía hasta esta edad, si no fuera porque se cayó hace cuatro años, ella caminaría todavía”.



Doña Justa contagia su alegría, canta, bromea y ríe. Comentó también que es ‘coqueta como toda cruceña’, le gusta estar arreglada siempre, más aún si la van a agasajar como lo hacen cada año en su aniversario, una fecha que casi coincide con el Día de la Madre, por lo que festeja tres días seguidos.



Ella nació en la capital cruceña y vivió gran parte de su vida en Puerto Paila. Es amante de la comida típica y sabe preparar toda clase de manjares, según recuerdan sus hijos.



Una mamá chiquitana



Rosa Choré tiene 46 años y hace unos días caminaba frente a la cancha de fútbol de la comunidad indígena de San Rafaelito de Sutuniquiña, San Ignacio, llevando leña en su carretilla. Como esta mujer chiquitana, hay muchas madres de familia en las provincias del país que llevan una vida sacrificada, no ganan sueldo, lavan, planchan, cocinan, siembran, costuran y cuidan a sus hijos.





Ella tiene ocho niños y con un poco de vergüenza comentó: “Espero con ansias el Día de la Madre para asistir al acto organizado por la escuela, porque es el único homenaje que cada año recibimos de parte de los profes y nuestros hijos”