Pablo Fernández , con más pelucas y un final

Este fin de semana se despide de su obra Muchas pelucas para el mismo, pues será el conductor de PAT Ferial, el 24 de septiembre se estrena Norte Estrecho, donde tiene un papel protagónico, y a fin de año viaja a Atlanta al Tomorrow World, una de las fiestas electrónicas más importantes del mundo como anfitrión de Paceña. Cine, teatro, televisión ¡y hasta fiesta! Pablo Fernández es el dueño de la escena.



Teatro

Muchas pelucas para el mismo se despide definitivamente del teatro René Moreno, después de hacer su reposición a pedido del público que le pedía entradas más accesibles. Pero no se aleja por mucho de las tablas, porque ya tiene lista su nueva producción: Otras pelucas para el mismo.



En la pantalla

Después de mucha espera, la cinta Norte Estrecho llega a Bolivia con varios galardones internacionales como mejor película latinoamericana en el Sunscreen Film Festival de Estados Unidos. En ella, Pablo interpreta a Julio, un padre viudo que tiene que dejar a su hija, de siete años, para poder trabajar en EEUU.



El conductor de La línea divisoria lamenta no poder estar en los estrenos de La Paz y Cochabamba, solo estará en Santa Cruz debido a que tiene importantes compromisos con la TV. Es que Pablo será el conductor de PAT Ferial que empezará el 18 de este mes, de 21:00 a 22:15. Según la conocida figura será “un programa de entrevistas que mostrará el espíritu de Santa Cruz, pues la feria no solo es movimiento de dinero, es casi un patrimonio de la ciudad,” afirma el presentador, que entrevistará desde artistas hasta políticos, para que Bolivia conozca más de los cruceños que aportan al desarrollo del país. Por estas fechas Pablo suele empezar a proyectar las actividades del siguiente año. Adelanta que La línea divisoria estará al aire hasta diciembre y al año habrá sorpresas.



¡Pero eso no es todo! Para su fortuna y envidia de muchos, Pablo viajará a uno de los festivales electrónicos más importantes del mundo, Tomorrow World, que llevará a los ganadores de un concurso a disfrutar del evento en Atlanta, Estados Unidos, y que es “tan lechón y suertudo”, como dice él, en la misma ciudad viven su hermana y su madre.

La alegría se siente en las palabras de Pablo que asegura estar a cien puntos y que no tiene ningún tipo de secuela por el problema de equilibrio que sufrió hace un par de meses. Sin duda, es uno de los personajes mimados de la escena