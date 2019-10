Evo plantea ciudadanía universal para migrantes

El presidente Evo Morales condenó este viernes en Milán (norte de Italia) la expulsión de inmigrantes ilegales decidida por varios países de Europa y pidió una "ciudadanía universal" para los ellos como respuesta al fenómeno de los desplazamientos masivos.



"En Bolivia no vamos a aprobar ninguna ley para expulsar a nadie. Tampoco vamos a construir cárceles para detenerlos. Todos somos seres humanos, merecen respeto", advirtió Morales, quien se dirigió así a los asistentes de la VII conferencia Italia - América Latina que se celebra en la capital de Lombardía.



"No comparto el término inmigrante ilegal", dijo Morales al criticar la introducción en Europa de normas para expulsar a los indocumentados que llegan sobre todo de África al viejo Continente en busca de una vida mejor o huyendo de guerras y hambrunas.



Datos de la migración



"Los datos demuestran que en 2012 unos 180.000 europeos emigraron a América Latina y sólo 119.000 latinoamericanos vienen a Europa. Es decir son más los europeos que se van. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones, no son inventados", recalcó.



Morales inauguró luego el pabellón de Bolivia en la Exposición Universal que se realiza en Milán, en el que ese país presenta alimentos tales como chia, quinoa real, amaranto, semillas originales de la cordillera de los Andes, muy adaptables y ricas en minerales y nutrientes, entre las soluciones para combatir el hambre en el mundo.



Refirió que los granos son "una de las propuestas más innovadoras e importantes en lo que respecta a la alimentación del futuro". El mandatario dictó también una lección magistral en la prestigiosa universidad milanesa Luigi Bocconi, donde se forma la clase dirigente italiana, sobre el modelo económico boliviano.



Tanto la Expo, basada en el tema de la alimentación y en la que participan 145 países desde el 1 de mayo al próximo 31 de octubre, como la conferencia Italia- América Latina, han generado expectativas de reactivar las relaciones comerciales entre Italia y la región.



"Europa está siendo remplazada por Asia en América Latina", advirtió Morales, quien pidió a Italia mayores aportes en el sector tecnológico.



El presidente boliviano se entrevistó paralelamente con el gerente de Finmeccanica, la mayor empresa pública de Italia, experta en radares y alta tecnología. Italia alberga la segunda comunidad boliviana más grande en Europa, con aproximadamente 18.000 ciudadanos, según indicó la embajada boliviana.