Kiyosaki :“Los empresarios deben estar conscientes del ciclo de ventas”

Es amigo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha escrito dos de sus 15 libros (Queremos que tú seas rico y El Toque de Midas). Pero su obra literaria más famosa es Padre Rico Padre Pobre. Nos referimos a Robert Toru Kiyosaki, empresario, inversionista y conferencista estadounidense nacido en Hilo (Hawái), con ascendencia japonesa.

Sus libros que tratan de inteligencia financiera, cómo ser emprendedor y tener éxito en los negocios, suman 26 millones de copias vendidas a nivel internacional, han sido traducidos a 40 idiomas y comercializados en más de 80 países. Kiyosaki, fundador, CEO y accionista mayoritario de Cashflow Technologies y de la marca Rich Dad, respondió en exclusiva a un cuestionario que le envió DINERO como ‘mediapartner’ de la conferencia magistral y del entrenamiento para inversionistas que ofrecerá en la ciudad de Santa Cruz del 9 al 11 de febrero. Es la primera vez que viene al país.



_ ¿Qué conoce acerca de Bolivia?

Me encanta América del Sur y su gente. He estado en la mayoría de los países sudamericanos, pero nunca en Bolivia. Hace años empecé a interesarme por Bolivia después de que el Che Guevara fuera asesinado allí. Últimamente he estado siguiendo el crecimiento y el éxito de Bolivia como nación.

_ En Bolivia el 80% de las empresas son micro y pequeñas (mypes) y muchos de sus propietarios son emprendedores por necesidad ¿Cuáles son las nuevas habilidades que debe tener un emprendedor en estos tiempos?

En los Estados Unidos el 95% de las pequeñas empresas fracasan porque nuestro sistema escolar está diseñado para enseñar a los estudiantes a ser empleados, no a ser empresarios.

Tres son las habilidades más importantes de un empresario: la capacidad de vender, la capacidad de manejar el rechazo, y cómo aprender de los errores que cometen.

Mi equipo y yo enseñaremos algunas de las últimas ideas sobre el porqué algunos empresarios se enriquecen pero la mayoría no.



_ ¿Cuál es el momento adecuado para saltar como emprendedor?

No sugiero “saltar”. Eso es una tontería. Sugiero primero una preparación y averiguar qué habilidades necesita un empresario para luego empezar a inclinarse.

Una gran diferencia entre los empresarios y los empleados es que los empleados buscan puestos de trabajo y los empresarios necesitan aprender a crear puestos de trabajo.



_ ¿Cuáles son los principios para que un empresario genere riqueza, especialmente ahora que la economía se está enfriando?

En economías lentas, todos los empresarios deben estar conscientes del ciclo de ventas de seis semanas. Eso significa que un empresario debe “promover” durante seis semanas antes de que puedan esperar una venta. La mayoría de los empresarios obtiene una venta, pero luego deja de promocionar seis semanas más tarde, no hay ventas.

La promoción puede incluir la compra de publicidad, ir a la televisión o la radio para hablar de su producto o servicio, o utilizar las redes sociales como Facebook o Twitter.



_ ¿Cómo ha cambiado el mundo de los negocios con las nuevas tecnologías y las redes sociales?

Los medios de comunicación social digitales han hecho por lo menos 1.000 veces más fácil y mucho menos costoso ser un empresario y vender al mundo.



_ ¿En qué le gusta invertir?

Invierto en negocios de diversos sectores, sobre todo en inmobiliaria. No invierto en el mercado de valores.



_ ¿Es cierto que el mejor negocio es bienes raíces?

No. Bienes raíces requiere una gran cantidad de educación financiera, estudio y experiencia para ser muy bueno en ello. Para la mayoría de la gente

es mejor que inviertan en el mercado de valores como inversionistas pasivos. Los inversores inmobiliarios son inversores activos.



_ ¿Qué lecciones dejó la ‘burbuja inmobiliaria’ que desató una crisis financiera mundial en 2008?

El inversionista medio fue exterminado. Los inversionistas profesionales se hicieron muy ricos.

Hablaré de esto durante mi seminario con mis asesores. Hicimos millones durante el último accidente inmobiliario.



_ ¿Qué piensa sobre el marketing multinivel como modelo de negocio?

Recomiendo a cualquiera que quiera ser un emprendedor comenzar con un negocio de marketing multinivel (MLM- Multi Level Marketing) y seguir con él por lo menos cinco años. Un negocio de MLM dará a la persona las habilidades básicas necesarias para ser un empresario.



_ ¿Es posible que una persona sin dinero y pocos medios hacer una fortuna?

Sí, lo hago todo el tiempo. Lo que se necesita para ganar dinero es la educación financiera, un tema que no se enseña en las escuelas.

En mi seminario voy a enseñar a la gente porqué los ricos se están haciendo más ricos y porqué muchas personas altamente educadas se están haciendo más pobres. La razón es porque la mayoría de las personas altamente educadas tienen muy poca educación financiera real.



_ ¿Qué oportunidades de negocios ve en Sudamérica?

Hay millones de oportunidades. Las oportunidades de negocio se encuentran en los problemas. Si los empresarios buscan problemas para resolver en lugar de buscar dinero, obtendrán muchas ganancias.



_ ¿Qué piensa de Donald Trump como empresario y político?

El presidente Trump es un amigo mío. Hemos escrito dos libros juntos. Él es un empresario increíblemente inteligente y duro.

No estoy de acuerdo con muchas de sus declaraciones, especialmente en raza, sexo

y religión. Me preocupa la dureza de la política que lleva adelante.



_ ¿Admira a alguien en el mundo de los negocios? Si es así, ¿por qué?

A Steve Jobs, el fundador de Apple. Él cambió el mundo.



_ ¿Por qué es importante para un empresario estar bien asesorado por su equipo más cercano?

El negocio es un tema vasto, porque un equipo requiere de multi-profesiones y de multi-talentos. La mayoría de los empresarios fracasan o permanecen pequeños porque carecen de un equipo inteligente. En mi seminario, la gente aprenderá claves de mi equipo.

_ ¿Quiere decir algo a la gente que asistirá a sus presentaciones en Santa Cruz?

El mundo está cambiando rápidamente. Las viejas ideas retienen a la mayoría de la gente.

Todo el mundo, incluido yo, deben ser buscadores activos de nuevos conocimientos, ideas y maestros ilustrados