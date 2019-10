La Policía estrecha el cerco a los sospechosos del atentado

Unidades de élite francesas se desplegaron ayer cerca de Villers-Cotterêts (80 km de París), donde los dos sospechosos del ataque contra el semanario Charlie Hebdo fueron vistos poco antes, y la región fue puesta en estado de alerta máxima.



Pese a los esfuerzos desplegados por la Policía, los hermanos Cherif y Said Kouachi, de 32 y 34 años de edad, seguían prófugos en esa zona rural de Francia al caer la noche. Un joven de 18 años, sospechoso de complicidad, se entregó el miércoles.



Helicópteros sobrevolaban la zona y las unidades de élite del Raid (Policía) por un lado y del GIGN (Gendarmería) por otro rastrillaban el área a la búsqueda de los dos hombres, uno de ellos un yihadista con antecedentes.



Ambos fueron reconocidos por el encargado de una estación de gasolina al sur de esa localidad, situada en la región de Picardía. Estaban "encapuchados y armados con kalashnikovs y lanzacohetes a la vista".

El Gobierno declaró el estado de alerta máxima en la región de Picardía. Esta medida concernía hasta ahora solamente a la región parisina.

Según las autoridades, nueve personas fueron detenidas durante la noche y estaban siendo interrogadas.



Desde el miércoles por la tarde, varios lugares de culto musulmán fueron blanco de ataques en distintas ciudades de Francia, en aparentes actos de venganza por el atentado contra el periódico.

Por otra parte, una policía murió y otra persona fue herida en un tiroteo que se produjo la mañana de ayer en la periferia sur de París.



La sección antiterrorista de la Fiscalía de la capital se hizo cargo del caso aunque precisando que hasta ahora no se ha "establecido un vínculo" entre este acto y el atentado del miércoles.



El atentado contra Charlie Hebdo, el más mortífero cometido en Francia en medio siglo, hizo salir a las calles a cientos de miles de personas, que se manifestaron en distintas ciudades del país, a lo que se sumó una ola de indignación en el mundo entero.



Homenajes

Toda Francia hizo ayer a las 12:00 un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado. Desde el palacio presidencial, hasta el metro parisino, pasando por ministerios, Parlamento, medios de información y colegios, el país entero participó en este homenaje.



En París, el metro se detuvo durante un minuto, y la Iglesia católica, blanco a menudo de las sátiras de Charlie Hebdo, hizo sonar las campanas de la catedral Notre-Dame de París. Una manifestación está prevista el domingo en París, en la que participarán asociaciones y partidos de izquierda y de derecha.



"La unidad nacional es la única respuesta posible", dijo el primer ministro Manuel Valls, instando a los franceses a "no tener miedo" frente a una "amenaza terrorista sin precedentes".

En una atmósfera de unión de todo el país, el presidente socialista François Hollande recibió el jueves en el Elíseo a su predecesor y exrival Nicolas Sarkozy, jefe del partido opositor de derecha UMP.



Los dirigentes de diferentes religiones denunciaron el atentado. El presidente de Consejo del Culto musulmán, entidad representativa de los musulmanes de Francia, Dalil Boubakeur, evocó "un golpe asestado a todos los musulmanes". El atentado suscitó una ola de reprobación unánime en el extranjero y manifestaciones tuvieron lugar en Alemania, España y Gran Bretaña, entre otros países.



Sospechosos

La Policía difundió la foto de los dos hermanos Kouachi. Los investigadores los identificaron tras encontrar el documento de identidad de unos de ellos en el vehículo utilizado para el atentado, que fue abandonado por los agresores durante su huida.



La condición de islamista de su presunto cómplice, Hamyd Mourad, de 18 años, fue puesta en duda ayer por los testimonios de vecinos y compañeros de clase, que aseguraron que estuvo en el instituto secundario en el que estudia "toda la mañana" del miércoles, y que "no tiene nada que ver" con los fundamentalistas musulmanes.



Cherif Kouachi, en cambio, es un yihadista conocido de los servicios de inteligencia. Fue condenado en 2008 a tres años de prisión, uno y medio condicional, por su participación en una red de envío de combatientes a Irak para Al Qaeda