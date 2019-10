Fiscal Santos paga deuda de 33 meses de alquiler

La fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, cumplió la conminatoria que le hizo la Fiscalía General del Estado y pagó este lunes la deuda que tenía por el pago de la renta de dos años y nueve meses de un alquiler en el edificio Orión de la ciudad de La Paz.



“Ya me pagó todo. Me ha pagado 85.800 bolivianos en efectivo. Me lo ha pagado todo”, informó a la red Erbol, la dueña del inmueble, Mariela Andrade.



Santos vivía en el lugar con su esposo Aldo Heredia y desde el fin de semana había empezado a desalojar el departamento con el compromiso de saldar la deuda atrasada.



La fiscal y la propietaria firmaron un documento privado en el que

se le da un plazo hasta el 24 de febrero para que el departamento sea entregado en las mismas condiciones en las que fue alquilado, es decir será pintado y refaccionado si hay desperfectos.



Según detalló la propietaria, la pareja entregó la suma adeudada de 12.300 dólares en total, y además presentó las facturas de los servicios al día, con lo que no existen deudas económicas.