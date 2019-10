Proponen 60-40 para la distribución de regalías

Tras el acercamiento entre los chiquitanos y la Gobernación cruceña, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, descartó el cerco a Santa Cruz que había anunciado para el caso de que el gobernador Rubén Costas no atendiera las demandas de los indígenas, y adelantó que participará en el debate sobre la redistribución de regalías.



"Hemos presentado un proyecto de ley para mejorar el tema de regalías y que llegue mucho más a las provincias. 40 para los municipios y 60 para la Gobernación", explicó Vallejos en una entrevista en Unitel.



El dirigente aclaró que su propuesta no anula el 10% de los indígenas y dijo hoy habrá diálogo con la Gobernación y los Asambleístas. No explicó de dónde saldría el 10% que corresponde a los indígenas en la fórmula actual.



Respecto al actual sistema de redistribución de regalías 50% (para provincias productoras), 40% (para las no productoras) y 10% (para los pueblos indígenas), Vallejos dijo que es insuficiente y debe ser modificado.



"El 50-40-10 es insuficiente porque en 2006, después de la nacionalización de los hidrocarburos, la Gobernación ha recibido 328 millones de bolivianos por concepto de regalías y en 2014 recibió más de 1.000 millones ", explicó.



Vallejos, que también es alcalde del municipio de Cabezas, dijo que se suspenden los bloqueos y el cerco a Santa Cruz que se había anunciado porque el gobernador Costas accedió a dialogar.