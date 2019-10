Suspenden la audiencia de padres de familia en El Alto

La audiencia cautelar de cinco padres de familia, implicados en la "tragedia de febrero", donde fallecieron seis personas y 25 resultaron heridas, fue suspendida porque los fiscales no llevaron el cuaderno de investigaciones del caso.



Este martes debía llevarse la audiencia de los padres de familia Hipólito C., Fausto L., Daniel N., Miguel Ángel C., y Sergio C., quienes continúan detenidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de El Alto.



"Pero no se puede llevar una audiencia de medidas cautelares sin el cuaderno de investigaciones, entonces lo que han argumentado los fiscales es de que no hay el cuaderno de investigaciones porque hay dos imputados más de quienes se está determinando su situación procesal", informó Mónica Irusta, abogada de Hipólito C.



Presuntamente los detenidos aparecen en imágenes de video y fotografías participando en el incendio a los ambientes de la alcaldía alteña. La abogada lamentó que la defensa de los acusados no tenga acceso a estas imágenes.



Irusta dijo que no hay elementos suficientes para que su cliente este detenido por lo cual solicitaran las medidas sustitutivas. Además agregó que su defendido el día de los hechos se fue del lugar antes de que ocurriesen los disturbios y para constancia hay varios testigos que lo vieron.



Por su parte, Marisol Solares, abogado de los otros padres de familia, indicó que se violaron los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos porque fueron detenidos de manera ilegal. "Al momento se está manejando (la acusación) por una situación de tentativa de homicidio, daños a la propiedad del Estado y asociación delictuosa, pero siempre se maneja la presunción de inocencia".