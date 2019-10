Senador dice que Chile no debe ser matón del barrio

El presidente de la agrupación política Movimiento Amplio Social (MAS) y senador de Chile, Alejandro Navarro, afirmó que su país "no puede ser el matón del barrio", en referencia a la imagen que muestra en la región sobre sus vecinos.



"Chile no puede quedarse aislado, no puede ser el matón del barrio, con acciones como los ejercicios militares planificados. A nivel internacional esto se vio como una acción militarista que no fue en la vía de mejorar la decaída imagen internacional e Chile frente a este tema", dijo el parlamentario.



Navarro, que fue cuestionado varias veces por autoridades de Chile, manifestó su esperanza para que José Miguel Insulza revierta el aislamiento internacional, ante la ofensiva comunicacional de Bolivia por su demanda marítima.



"Chile está quedando un poco aislado en materia internacional y eso hay que corregirlo. A nivel de América Latina, para qué decirlo. Creo que Bolivia ha tenido asertividad en la estrategia comunicacional, mucho más que nosotros", sostuvo Navarro.



Mientras que el diputado chileno, José Manuel Edwards, aseguró que "Bolivia nos van ganando 3 - 0" porque "ellos cuentan con un presidente que deja todo en su cancha, y nosotros tenemos una presidenta que delega, que no se mete. Ellos tienen un vocero que tiene libertad de acción y que es un expresidente. Y tercero, el agente de Bolivia vive en La Haya. Tienen un equipo formado más potente que el nuestro".